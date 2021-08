Begrüßung in Solingen : Die Stadt stellt 53 neue Auszubildende ein

Begrüßung in Solingen

Solingen Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach begrüßte in der Maschinenhalle die 53 Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung beginnen.

Der erste Ausbildungstag für die insgesamt 53 neuen Auszubildenden der Solinger Stadtverwaltung begann in einem Teil der Maschinenhalle auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums am Grünewald. Vier Dezernenten, einige Abteilungsleiter, der Personalrat und Oberbürgermeister Tim Kurzbach begrüßten die städtischen Nachwuchskräfte, die nun in den nächsten zweieinhalb beziehungsweise dreieinhalb Jahren eine Ausbildung erhalten. „Ich freue mich, dass Sie jetzt Teil unseres Teams sind“, sagte der Oberbürgermeister.