Das „Pendant“ zur RTL-Fernsehsendung Die Solinger Top-Besetzung für das Dschungelcamp

Mirko Novakovic Wenn es darum geht, in Solingen etwas zu bewegen und Projekte anzustoßen, dann ist der IT-Unternehmer genau der Richtige. Novakovic redet nicht nur, sondern handelt. Seitdem er die Ohligser Festhalle gekauft hat, ist hier das Leben zurückgekehrt. Das ehemalige Flora Frey-Areal an der Prinzenstraße erstrahlt in neuem Glanz, für die Eröffnung hat der Codecentric-Mitbegründer mal eben ein Konzert mit Jan Delay für 4000 Besucher veranstalten lassen. So viel positive Energie kann dem Camp nur guttun.