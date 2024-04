Kultur in Solingen Marina Welsch spielt in Gräfrath

Nach den erfolgreichen Aufführungen im Theater Kammerspielchen in Wuppertal gibt es nun auch in Solingen eine Premiere: Am Freitag, 5. April, ist das Ensemble, dem auch die Solinger Schauspielerin Marina Welsch angehört, um 20 Uhr in der Gerberstraße 8 in Solingen-Gräfrath zu Gast. Gezeigt wird die Komödie „Schampus, Schecks und schwarze Wäsche“ (Klimbim lässt grüßen) aus der Feder von Klaus Wirbitzky.