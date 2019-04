Marina Welsch besucht Michael Lesch : Schauspieler-Treffen in Thailand

Schauspieler-Treffen in Thailand

Michael Lesch bekam in seiner Wahlheimat Thailand Besuch von seiner Schauspielerkollegin Marina Welsch. Foto: Welsch

Phuket / Solingen Marina Welsch besuchte ihren Theaterkollegen Michael Lesch und dessen Ehefrau Christina in deren Wahl-Heimat auf Phuket.

Eine ihrer Produktionen bringt Schauspielerin Marina Welsch besonders ins Schwärmen: „Love Letters“ – die szenische Lesung von Albert Ramsdell Gurney, in dem zwei Menschen sich über 50 Jahre hinweg Briefe schreiben, aber letztlich doch nie wirklich zusammenfinden. In den Jahren 2016 und 2017 spielte die Wahl-Solingerin das Stück unter anderem im Gräfrather Kammerspielchen an der Seite von Lokalmatatdor Michael Lesch, der auch Regie führte. „Für mich waren das immer noch mit die schönsten Vorstellungen, die ich je gespielt habe“, sagt Welsch. Und die Idee zu einer Neuauflage lässt sie nicht los – zumal sie mit Lesch und dessen Ehefrau Christina, ihrer früheren Agentin, eine enge Freundschaft verbindet.