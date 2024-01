Ansichtssache Die Solinger Innenstadt kann nur als Einheit funktionieren

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese Gegend der Innenstadt während der vergangenen Jahre zunehmend an Attraktivität eingebüßt hat. Dies ging genau genommen schon in den Jahren 2015 / 16 los, als Pläne für ein Urban Outlet Center in den Galerien zuerst geboren und anschließend wieder beerdigt wurden. Übrig blieb ein großer Leerstand, von dem sich das Center bis heute nicht erholt hat – und dessen negative Wirkung noch verstärkt wurde durch andere Tiefschläge in der Nachbarschaft. So verlor der Bereich der oberen Hauptstraße nach und nach weitere Anker wie Kaufhof und P&C.