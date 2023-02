Ansichtssache Grüne unterschätzen Wunsch nach Individualität

Nun dürfte es gewiss Autofahrer geben, die darüber noch mit sich reden ließen – zumal viele Kinder haben, die Rad fahren, oder sie selbst in der Freizeit ebenfalls in die Pedalen treten. Doch wie so oft müssen sich Wünsche im Alltag beweisen. Und da sehen die Grünen vielleicht ehrlich, aber auch alt aus. Denn es mag ja der Traum der Grünen sein, wenn möglichst viele aufs Auto verzichten. Nur freiwillig wird dieser Verzicht nicht erfolgen. Speziell der Bahnverkehr ist in der Region eine Katastrophe. Und selbst wenn der ÖPNV funktioniert, ist er für viele Leute keine Alternative, weil sie sich in Bus und Bahn nicht sicher fühlen oder diese zu ihren Zeiten nicht fahren.