Der Karnevalssamstag (22. Februar 2020) ist der Tag des Straßenkarnevals in Radevormwald. Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß organisiert an diesem Tag den großen Umzug durch die Innenstadt. Los geht es um 14.11 Uhr auf dem Festplatz an der Wiesenstraße.

