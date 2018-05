Ansichtssache: Die schönen Dinge der Stadt nicht schlechtreden

Solingen Zwar ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Doch Solingen hat eine Menge zu bieten und Vorzüge, um die uns andere Städte beneiden.

Beispiel Attraktionen: Sicher gibt es im kulturellen Bereich nicht die Theater- und Konzert-Angebote wie beispielsweise in den Oberzentren Düsseldorf oder Köln. Aber man kommt dort schnell hin. Die Klingenstadt soll aber in Kürze einen Flugsimulator bekommen, den die Firma Aerotask im ehemaligen Hallenbad an der Birkerstraße installieren will. Vom "Flughafen" Birkerbad können interessierte Flieger dann regelrecht in alle Welt abheben. Wer nicht bis zum Jahresende warten will, der kann schon einmal bei der Solingen-Messe am 8./9. Juni erleben, wie so ein Flugsimulator funktioniert. Übrigens: Die Nähe zu den richtigen Großflughäfen in Köln und Düsseldorf ist auch ein positiver Aspekt und ein Pfund, mit dem die Stadt wuchern kann.