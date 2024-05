Drohende Streckensperrung Die nächste Tiefschlag für die Solinger Bahnpendler

Es ist durchaus zu begrüßen, dass die Solinger Politik die Stadtverwaltung jetzt auffordert, sich für die Belange der Solinger Bahnpendler einzusetzen. Doch damit enden auch schon die guten Nachrichten, die es in dieser Woche in Sachen Schienenverkehr für die Klingenstadt und die Region gegeben hat. Denn selbst für den Fall, das die ebenfalls von den Solinger Ratsfraktionen geforderte Modernisierung des Hauptbahnhofes tatsächlich eines Tages kommen sollte – was angesichts der vollkommen offenen Finanzierung ohnehin fraglich ist –, bleibt unklar, auf welche Züge die Bahnkunden dann eigentlich an den Gleisen des Bahnhofs noch warten sollen.