Wenn Autofahrer nach dem Füherescheinentzug zum „Idiotentest“ müssen „Es sind zu 90 Prozent Männer“

INFO

Zur Person Dr. Jürgen Dost (64) studierte Psychologie an der Bergischen Universität und arbeitete unter anderem für Akzo Nobel, C. Rob. Hammerstein und Edgewell Personal Care (Wilkinson Sword). Dort war er zuletzt als Personaldirektor für die Standorte Solingen, Teplice und Nazareth verantwortlich. Danach nahm er zwei Jahre lang an einer verkehrspsychologischen Fortbildung bei der Gesellschaft für Ausbildung, Fortbildung und Nachschulung (AFN) in Köln teil. Der gebürtige Solinger ist verheiratet und hat eine Tochter. Dost engagiert sich unter anderem als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht und ist Mitglied im Aufsichtsrat des Psychosozialen Trägervereins.

Führerscheinentzug In den letzten fünf Jahren wurden in Solingen nach Auskunft der Stadtverwaltung 1065 Führerscheine durch Gerichte oder die Fahrerlaubnisbehörde entzogen. Im gleichen Zeitraum wurden 681 Führerscheine wieder erteilt.

MPU Bei der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung wird die körperliche und geistige Eignung eines Fahrers geprüft – etwa dann, wenn ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde oder er ein Fahrzeug mit mehr als 1,6 Promille gesteuert hat. Die Untersuchung gibt es seit dem Jahr 1954.