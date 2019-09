1000 Jahre Wald : Die Liebe zum Meer und zur Melodie

Wurden nach dem Konzert vom Publikum gefeiert: (v.l.) Jan Lundgren, Richard Galliano und Paolo Fresu. Foto: mite. Foto: Fred-Michael Tesch

Wald Jan Lundgren begeisterte mit Fresu und dem Akkordionspieler Richard Galliano als Trio „Mare Nostrum“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Tesch

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: 2017 war Jan Lundgren zusammen mit dem Ratinger Kammerchor im Rahmen der Walder Theatertage in der evangelischen Kirche Wald zu Gast. 2018 gab der Pianist aus Schweden hier im Duo mit dem italienischen Trompeter Paolo Fresu ein großartiges Konzert. Und in diesem besonderen Jubiläumsjahr – 1000 Jahre Wald – begeisterte Lundgren zusammen mit Fresu und dem Akkordionspieler Richard Galliano als Trio „Mare Nostrum“. Seit über zwölf Jahren firmieren die drei in vielen Projekten involvierten Musiker unter diesem Bandnamen.

FALS-Schulleiter Peter Wirtz setzte schon vor Beginn des Auftritts die musikalische Messlatte sehr hoch: „Ich habe mich das ganze Jahr auf dieses außergewöhnliches Konzert gefreut. Wie ein Sechsjähriger auf Weihnachten. Und heute ist endlich Bescherung.“ Wirtz bat die Zuhörer in der ausverkauften Kirche zu Beginn um Stille. Denn Lundgren, Fresu und Galliano begannen ihr Konzert sehr leise - mit „Mare Nostrum“, einer musikalische Schiffsreise, wobei Galliano sein Akkordion tonlos atmen ließ, so dass sich schnell die Assoziation von Meeresrauschen ergab. Dem Auftakt mit Lundgrens Komposition, das dem Trio auch seinen Namen gegeben hat, folgten Gallianos „Letter to my mother“ und Fresus „Pavese“, Stücke, die die verschiedenen Musiktraditionen der Musiker deutlich werden ließen: Lundgren ist Schwede, Galliano Franzose und Fresu Sarde.