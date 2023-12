Müngstener Brücke Solingen/Remscheid "Der Goldene Niet ist eine Legende"

Von Anfang an war die 75-Jährige eine erklärte Gegnerin des Müngstener Brückenparks. An dieser Haltung hat sich bis heute nichts geändert. Durch die veränderten ökologischen Gegebenheiten am Wupperufer im Zuge der Baumaßnahmen seien viele Tiere unwiderruflich aus dem Gelände verschwunden. "Ich denke noch gern an die Zeiten, als noch der Bussard über dem Tal kreiste", erinnert sie sich wehmütig. Unabhängig von allen Debatten über die Planungen in Müngsten und den "Goldenen Niet" hat für Elsa Böhm ein Mundartspruch immer noch Bestand, den sie einst in einem Gedicht über die Müngstener Brücke formulierte: "Du bös un bliffs en Meisterstöck."