Serie: Kirchen in Solingen : Klosterkirche im Wandel der Jahrhunderte

Serie: Kirchen in Solingen

Das älteste Gebäude in Gräfrath: Die Katholische Kirche St. Mariä Himmelfahrt vom Marktplatz aus gesehen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Gräfrath Nach dem letzten Brand 1717 wurde die Kirche unter Beibehaltung der romanischen und gotischen Außenmauern neu erbaut.

Die erste schriftliche Erwähnung einer Kirche und eines Klosters in Gräfrath stammt aus dem Jahr 1185. Bereits zwei Jahre später beurkundet der Kölner Erzbischof, dass hier die Vilicher Äbtissin Elisabeth in Greverode zu Ehren Gottes und Mariens ein Kloster eingerichtet und finanziell ausgestattet hat. Die Kirche selbst beruht auf einem Vorläuferbau, der vor 1180 entstanden ist. „Man kann heute noch sehr gut sehen, wie die Kirche wohl in der Gründerzeit ausgesehen hat“, erzählt Ulrike Spengler-Reffgen, Dekanatsratsvorsitzende und Verfasserin des Kirchenführers über die Gräfrather Kirche St. Mariä Himmelfahrt.