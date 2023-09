Solingen „Leicht“: Von der Kunst des Schwebens

„Diese Dimension der Licht-Schatten Wirkung hat mich auch überrascht,“ gesteht Koester und erläutert, dass sie ihre schwebende Installation bereits an mehreren Orten verwirklicht hat, so unter anderem auch im Außenraum, der Kurpromenade von Bad Neuenahr /Ahrweiler und 2014 in ihrem Atelier- und Wohnhaus in der ehemaligen Mell’schen Fabrik, einer historischen Schmiede in Gräfrath. „Die temporäre Installation bezieht immer den Raum mit ein, so dass die Arbeit jeweils neu und anders wirkt“, erläutert die Künstlerin.