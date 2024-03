Ansichtssache Die Angst der Solinger SPD vorm „Stammtisch“

Die Diskussionen über das neue städtische Mobilitätskonzept lassen für die kommenden Monate durchaus Spannung erwarten. Denn tatsächlich werden jetzt die Weichen für den Verkehr der Zukunft gestellt. Wobei es natürlich auch um die Rolle des Autos in Solingen gehen wird. Daran entzweien sich schon lange die Geister – zumal klar erscheint, dass am Ende nicht jeder zufrieden sein wird. Zu weit sind mittlerweile die Positionen auseinander zwischen jenen, die auch in der Stadt nur ungern auf ihren individuellen Untersatz verzichten wollen, und den Befürwortern einer weitreichenden „Mobilitätswende“, die den Autoverkehr zurückdrängen soll.