Solinger Verkehrsprobleme: Die absehbare Rückkehr eines bekannten Solinger Problems

Meinung Solingen Wer bislang dachte, der A 3-Anschluss sei durch, sollte sich nicht täuschen. Die Baustelle Eselsweg setzt das Thema erneut auf die Agenda.

Zugegeben, es überrascht schon ein bisschen. Nur zwei Tage brauchte es, bis die neue Großbaustelle am Höhscheider Weg in Aufderhöhe ein altes Solinger Thema wieder auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Aber wirklich wundern muss sich niemand, dass der A 3-Anschluss jetzt einmal mehr die Gemüter zu erregen beginnt. Denn diese Debatte war genauso abzusehen, wie die Staus, die die neue Einbahnstraßenregelung auf einer der wichtigsten Verbindungsstraßen im Westen der Stadt einfach verursachen muss.

Wobei wir für einen Moment noch auf dem Gebiet der sicheren Prognosen verharren wollen. Jede Wette, dass die Klagen, die fortan von Pendlern sowie Firmen kommen werden, bei den Verantwortlichen in der Politik zu keinem Umdenken führen werden. Die Verlängerung der Viehbachtalstraße zur Autobahn ist und bleibt ein Solinger Politikum, bei dem die Belange der Betroffenen bereits seit langer Zeit eine höchstens nachgeordnete Rolle spielen. Mit der Folge, dass die Belastung sowohl für die Pendler, als auch für die Anwohner in den nächsten eineinhalb Jahren während der Bauzeit am Höhscheider Weg ein weiteres Mal steigen wird.