Effizienz im Gesundheitssystem Diagnose per App – Solinger Arztpraxis für Gründerpreis nominiert

Das Prinzip ist einfach: Wer eine Hautveränderung bemerkt und nicht sicher ist, ob lieber mal ein Arzt draufschauen sollte, der kann eine erste Diagnose auch via App erhalten. Dermanostic macht es möglich: Die so genannte hybride Hautarztpraxis in Solingen bietet sowohl eine konventionelle Diagnose, Beratung und Behandlung an, als auch Rat und Hilfe per App.