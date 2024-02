Solinger Basketballtrainer kämpft um seine Frau „Wenn das mit der Spende nicht klappt, ist sie tot“

Ken Pfüller übergab nach dieser Nachricht mit sofortiger Wirkung seinen Job als Chefcoach beim Basketball-Regionalligisten NEW Elephants Grevenbroich an seinen Co-Trainer Mahmoud Al-Abed, um sich nur noch um seine Partnerin und seine Kinder im Alter von einem und vier Jahren kümmern zu können. „Esther hat eine Art von Leukämie, die durch Chemotherapie nur für eine gewisse Zeit aufzuhalten ist, aber nicht zu heilen“, sagt der 48-jährige Solinger. Und er fügt leise, aber in bewundernswerter Sachlichkeit hinzu: „Wenn das mit einer Stammzellenspende nicht klappt, ist sie tot“. Weil Esther Pfüller aus Kenia stammt und sich die Gewebemerkmale, auf die es bei einer Stammzellentransplantation ankommt, regional unterscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu landen, bei Menschen mit Wurzeln in Ostafrika am höchsten.