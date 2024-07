Trotz knapp 26.000 Nutzern Deutschlandticket bleibt Zuschussgeschäft für Stadtwerke Solingen

Gut ein Jahr nach seiner Einführung entpuppt sich das Deutschlandticket – zumindest bei den Buskunden in Solingen – als voller Erfolg. Denn wie der Verkehrsbetrieb bei den Stadtwerken Solingen (SWS) nun bekannt gegeben hat, nutzen in der Klingenstadt inzwischen knapp 26.000 Fahrgäste das in ganz Deutschland gültige ÖPNV-Abo, während die anderen Dauerkarten bei den Solinger Buskunden so gut wie gar keine Rolle mehr spielen.