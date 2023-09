Zwischen Hagen, Solingen Leverkusen und Köln Fünf Wochen lang fährt hier kaum ein Zug

Ab Mittwoch, 25. Oktober, wiederum herrscht dann nahezu Stillstand auf der Strecke zwischen Hagen und Köln. Die Deutsche Bahn hat jetzt angekündigt, bis 26. November in mehreren Bauabschnitten Schienen, Schotter und Schwellen auszubessern. „Der Starkregen der vergangenen Jahre hat die Schieneninfrastruktur rund um Wuppertal belastet“, heißt es aus der DB-Pressestelle. „Viele kleinere Reparaturen haben wir immer wieder nachts durchgeführt,“ sagt Jürgen Ptaszyk, Leiter der Instandhaltung bei der DB Netz im Raum Düsseldorf. „Jetzt müssen wir aber einmal richtig in die Gleise, um unsere Technik für einen längeren Zeitraum in Ordnung zu bringen.“