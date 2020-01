Düsseldorf / Solingen : Murat Alkan will kein Held sein

Düsseldorf / Solingen Bei einem Parkmanöver an der Düsseldorfer Königsallee durchbricht ein Ehepaar mit seinem Wagen das Geländer und ist kurz davor, im Wassergraben zu ertrinken. Helfer verhindern dies. Einer von ihnen ist der Solinger Murat Alkan.

Bei der Frage, ob er denn ein Held sei, wehrt Murat Alkan entschieden ab: „Ich will nicht als Held dastehen. Was ich gemacht habe, erwarte ich eigentlich auch von anderen“, sagt der 46-jährige Solinger leise, „Menschlichkeit, Zivilcourage.“ Videos zeigen, was er am Vortag auf der Düsseldorfer Königsallee vor den Augen Hunderter Schaulustiger mit einem weiteren Helfer vollbracht hat: Nachdem ein Auto in den Kö-Graben gestürzt war, rettete er zwei Senioren aus dem sinkenden Wagen.