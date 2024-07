Ottmar Müller geht in den Ruhestand Der Solinger Feuerwehrchef übergibt den Staffelstab

Solingen · In der Wache 1 in der Solinger City wurde Dr. Ottmar Müller am Mittwoch als Feuerwerhrchef der Klingenstadt verabschiedet. Es gab viel Lob für eine „so erfahrene wie kompetente und menschliche Führungsfigur“. Müllers Nachfolger ist Sebastian Wagner.

03.07.2024 , 17:30 Uhr

Dr. Ottmar Müller (links) kam im Juni 1996 als „Brandrat zur Anstellung“ in die Klingenstadt. Jetzt übergab er die Leitung der Solinger Feuerwehr an Sebastian Wagner. Foto: Fred Lothar Melchior

Von Fred Lothar Melchior