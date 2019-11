Straßenbauarbeiten in Solingen : Höhscheider Weg noch Monate gesperrt

Straßenbauarbeiten in Solingen

Der Gehweg hoch zur Löhdorfer Straße wird jetzt am Höhscheider Weg erneuert. Zuvor werden noch Stromleitungen verlegt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die Bauarbeiten an der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Aufderhöher Straße und Löhdorfer Straße liegen im Zeitplan. Auf einer Straßenseite wurde der komplette Gehweg bereits erneuert.

Seit Ende März ist der Höhscheider Weg wegen umfangreicher Bauarbeiten einseitig gesperrt. Zum Leidwesen vieler Autofahrer, die die wichtige Verbindungsstraße von Höhscheid kommend nutzen, um nach Ohligs oder Merscheid zu fahren. Aber lediglich die Talfahrt von der Löhdorfer Straße hin zur Aufderhöher Straße ist erlaubt. Dadurch sind die am „Eselsweg“ ansässigen Unternehmen stets erreichbar, ebenso die Häuser der Anwohner.

Zeitschiene Ende März starteten die Bauarbeiten am Höhscheider Weg. Läuft weiter alles nach Plan, kann die einseitige Straßensperrung Mitte 2020 aufgehoben werden. Zum Abschluss der Bauarbeiten bekommt der Eselsweg eine neue Decke.

Gleichwohl müssen die Autofahrer auch in den kommenden Monaten weiter Beeinträchtigungen in Kauf nehmen. Vor allem diejenigen, die auf der Aufderhöher Straße in Richtung Autobahn 3 oder Ohligs/Merscheid unterwegs sind. Morgens, wenn sich eine Vielzahl von Pendlern auf den Weg zur Arbeit macht, reicht die Fahrzeugschlange von der Kreuzung Aufderhöhe Straße/Löhdorfer Straße zum Teil bis zum Höhscheider Weg. Für Lkw wurde eine großräumige Umfahrung über Aufderhöher Straße/Landwehrstraße und Bonner Straße eingerichtet.