Bissspuren in Unterburg gesichtet : Comeback des Bibers an der Wupper

Der Biber ist ein ebenso putziger wie stattlicher Geselle, der es schon mal auf ein Körpergewicht von 30 Kilogramm bringen kann. Vor rund 100 Jahren wurden die letzten Tiere im Bergischen ausgerottet. Jetzt feiert der Nager ein Comeback – wie das kleine Foto belegt, das Daniel Schäfer vom Angelverein Solingen Burg gemacht hat. Fotos: Schäfer, dpa. Foto: dpa/Felix Heyder/dpa

Unterburg Mitglieder des Burger Angelvereins haben deutliche Spuren des Nagers am Ufer in Unterburg entdeckt. Biologen sind begeistert.

Es ist eine tolle Nachricht für alle Naturfreunde: Im Raum Unterburg haben Mitglieder des Angelvereins Solingen-Burg am Wochenende deutliche Bissspuren von Bibern an Bäumen entdeckt. Das hat gestern Daniel Schäfer, der Gewässerwart des Vereins, bestätigt. „Wir waren am Ufer unterwegs und haben dann die gefällten Bäume gesehen“, erinnert sich der Angler an seine Entdeckung. Ein hinzugezogener Jäger habe die Schäden an den Bäumen auch klar einem Biber zugeschrieben, sagt Daniel Schäfer.

„Für uns ist das eine sehr gute Nachricht“, sagt der Gewässerwart des Angelvereins. Denn das zeige, dass die Wupper rund um Unterburg in einem guten Zustand sei. Die Wupper haben die Biber offensichtlich schon seit einigen Jahren als Lebensraum für sich entdeckt. Bislang war allerdings nur bekannt, dass sich Biber weiter in Richtung des Wupper-Quellgebietes oberhalb von Wuppertal angesiedelt hatten. Dort sei das Wasser grundsätzlich sauberer und die Uferläufe naturbelassener. Je weiter sich der Fluss über Wuppertal, Solingen und Remscheider Stadtgebiet Richtung Rhein schlängele, desto mehr Kläranlagen fänden sich an seinem Ufer, weiß Daniel Schäfer.

Bissspuren des Bibers in Unterburg. Foto: Daniel Schäfer

Info Größtes Nagetier in Europa Größe Der Europäische Biber gilt als das größte Nagetier Europas. Ausgewachsene Tiere wiegen zwischen 23 und 30 Kilo und weisen dann Kopf-Rumpf-Längen von mehr als einem Meter auf. Der Körper ist plump und gedrungen. Verbreitung In Deutschland leben inzwischen wieder mehr als 30.000 Biber über alle Flächenbundesländer verteilt. Die dichtesten Verbreitungsgebiete liegen entlang der Elbe und ihrer Zuflüsse in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen.

Frank Sonnenburg von der Biologischen Station Mittlere Wupper erfuhr gestern von den Biberspuren bei Unterburg: „Das halte ich für sehr gut möglich. Das Gelände dort ist bestens geeignet“, so Sonnenburg. Die Biber seien in Nordrhein-Westfalen auf dem Vormarsch. Die letzten natürlichen Vorkommen der Tiere wurden im Bergischen Land vor 100 Jahren ausgerottet. Vor einigen Jahren seien dann mehrere Pärchen am Niederrhein und in der Eifel ausgesetzt worden. Diese breiteten sich seither aus.

An den Bäumen knabbern die Tiere übrigens nur jetzt in den Wintermonaten. Dann stünden die Äste und die Rinde auf ihrem Speisezettel. „Im Sommer ernähren sich die Biber dagegen eher von Gräsern und Kräutern“, weiß Sonnenburg. Wer nun auf Biberburgen entlang der Solinger Wupper hofft, wird enttäuscht werden. „Der Biber baut seine Burgen nur in kleinen Gewässern, um diese aufzutauen, damit er dort schwimmen kann“, weiß Frank Sonnenburg. Weil die Wupper ausreichend Wasser führe, sei das nicht notwendig.

Sollten die Biber irgendwann mal Bäumen an der Wupper gefährlich werden, die eigentlich erhalten bleiben sollen, müsste man diese mit Draht schützen, so Sonnenburg.