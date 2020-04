Ansichtssache : In Solingen ist der Bedarf an barrierefreien Wohnungen groß

In Solingen ist der Bedarf an barrierefreien Wohnungen groß

Meinung Solingen Der Spar- und Bauverein Solingen investiert Millionen in barrierefreie Wohnungen. Der Bedarf ist offenbar größer als das Angebot.

Der Spar- und Bauverein Solingen, die größte Wohnungsbau-Genossenschaft des Rheinlandes, hat wie andere auch den steigenden Bedarf nach barrierefreien Wohnungen schon vor Jahren erkannt und entsprechend gehandelt. Denn Seniorenwohnungen sind gefragt. Das hat die Genossenschaft zuletzt mit den Neubauten in der großen Siedlung am Wasserturm nachhaltig erfahren. 41 altersgerechte Wohnungen sind dort entstanden, eine Tagespflegeeinrichtung und ein Nachbarschaftstreff wurden ebenfalls umgesetzt.

Corona-Krise in Krefeld : Was Mieter jetzt wissen müssen

Neubau in Solingen-Höhscheid : Wohnungen für Senioren plus eine Kita

Die Mietwohnungen am Wasserturm gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Zumal sie für langjährige Bewohner der Siedlung auch die Möglichkeit bieten, weiter im Quartier wohnen bleiben zu können. Mit dem Projekt „Generationenwohnen Böckerhof“ setzt der Spar- und Bauverein Solingen seine Strategie fort, barrierefreie Wohnungen neu zu bauen. Auch in der Siedlung Böckerhof ist der Bedarf für Senioren-Wohnungen sehr hoch. Die vielen Voranmeldungen und Interessensbekundungen sind Beleg dafür. Grund genug für die Genossenschaft, noch in diesem Jahr die Pflöcke für ein weiteres Millionenprojekt in Sachen altersgerechte Wohnungen in der Siedlung Weyersberg-West einzuschlagen.