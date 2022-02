Baudenkmäler in Solingen : Neues Leben im alten Rathaus von Ohligs

Das ehemalige Ohligser Rathaus wurde zwischen 2008 und 2009 aufwendig saniert, um es wieder nutzbar zu machen. Der Solinger Unternehmer Jörg Föste investierte gemeinsam mit seiner Frau 5,5 Millionen in die Arbeiten. Foto: Peter Meuter

Serie Remscheid Einst wurden in dem Gebäude an der Merscheider Straße politische Entscheidungen der damaligen Stadt Ohligs getroffen. Heute befinden sich Büro- und Praxisräume in dem sanierten Rathaus. Dabei wurde die ursprüngliche Atmosphäre des 130 Jahre alten Gebäudes erhalten.

Die Räume im ehemaligen Rathaus von Ohligs sind alle belegt. Im ersten Stock ist gerade erst ein Logistikdienstleister eingezogen. Das Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, hat eine spezielle Atmosphäre, findet der Solinger Unternehmer Jörg Föste. „Die Unternehmen, die hier einziehen, müssen das zu schätzen wissen. Es ist ein besonderes Flair – die Räume strahlen viel Ruhe aus.“

2008 erwarb der Unternehmer und Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten Bergischer HC gemeinsam mit seiner Frau das ehemalige Ohligser Rathaus. „Wir haben das ganze Areal gekauft, von der Merscheider Straße 1 bis zur Hausnummer 7.“ Darunter fallen auch das alte Amtsgericht (Baujahr 1894), ein Bürgerhaus aus dem Jahr 1896 sowie ein Pavillon, den die Stadt Solingen Föste zufolge in den 60ern als Dependance der Stadtkasse errichtete. „Meine Frau Anja und ich haben das Areal ein Jahr lang saniert, nach allen Regeln der Denkmalkunst“, sagt Föste. Es sei den beiden darum gegangen, die Gebäude wieder nutzbar zu machen – „für Unternehmen, die das besondere Flair der Gründerzeit schätzen“, wie Föste sagt.

Info Ehemaliges Rathaus in Bahnhofsnähe Geschichte Das ehemalige Rathaus wurde von der Stadt Ohligs, die damals noch Merscheid hieß, von 1890 bis 1891 erbaut. Architekt war der damalige Stadtbaumeister Otto Franz. Das Gebäude hat eine Höhe von 120 Metern und wurde im Stil des Klassizismus mit Elementen des Neoklassizismus sowie der Neorenaissance errichtet. Heutige Nutzung Zurzeit mieten sechs Unternehmen Räume im ehemaligen Rathaus an, darunter ein Zahnarzt, ein Pflegedienst, ein Einrichtungshaus sowie eine Hausverwaltung.

Das ehemalige Rathaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf eine stark wachsende Bevölkerung erbaut. Da Ohligs als eigenständige Stadt immer größer wurde, sollte mehr Platz für die Stadtverwaltung geschaffen werden. Zum 1. August 1891 wurden die neuen Räume bezogen – unter anderem vom damaligen Ohligser Bürgermeister Paul Martin Trommershausen. In den Jahren 1896 und 1904/1905 kamen Anbauten dazu. Die letzte Ratssitzung fand dort im Juli 1929 unter Ohligs letztem Bürgermeister Paul Sauerbrey statt.

Durch den Haupteingang des ehemaligen Ohligser Rathauses kommt man nun in ein Einrichtungshaus. Foto: Peter Meuter

Danach erfolgte die Zusammenlegung von Ohligs, Höhscheid, Gräfrath, Wald und Solingen zur Großstadt. In den Folgejahren wurde das Ohligser Rathaus als dezentraler Standort der Solinger Stadtverwaltung genutzt – bis zur Fertigstellung des Rathaus-Neubaus in Mitte. Auch die Polizei und eine Stadtteilbibliothek kamen zwischenzeitlich im ehemaligen Rathaus unter. Im Januar 1987 wurde das Gebäude zusammen mit dem umliegenden Häuser-Ensemble in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen.

Nach dem Kauf achtete das Ehepaar Föste darauf, dass „alles komplett in den Originalzustand“ versetzt wurde, so Föste. Die 500 Fenster habe man bis auf den Grund von Farbe befreit, ebenso die 380 Türen der alten Gebäude. Auch die Böden wurden neu gemacht. Es wurden Naturstein und verschiedene Parkett-Varianten verlegt, die dem Original-Bau entsprechen, wie Föste erzählt. „Beim alten Ratssaal haben wir davon profitiert, dass er Ende der 90er Jahre schon von der Stadt Solingen kernsaniert wurde.“ Deswegen sei es hier nur noch um Details wie den richtigen Boden gegangen. Ein Bild in einer Ecke des Saals ermöglicht heute einen direkten Vergleich: Ein großes Fensterbild gibt es nicht mehr – die Holzvertäfelung, die den Raum umzieht, ist aber erhalten geblieben, ebenso wie die Stuckverzierungen.

Der Unternehmer Jörg Föste steht im Ratssaal vor einem Foto der ursprünglichen Räumlichkeiten. Foto: Carolin Streckmann

Insgesamt habe er 5,5 Millionen Euro in die Sanierung der historischen Gebäude investiert, sagt Föste. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir weiterhin in die laufende Restaurierung investieren“, sagt er. Jedes Jahr falle etwas an, das erneuert werden müsse. „Meine Frau und ich haben im Jahr 2005 schon das ehemalige Höhscheider Rathaus saniert. Aus den Erfahrungen haben wir hergeleitet, wie man das Areal hier gut nutzbar machen kann“, sagt Föste.