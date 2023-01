Baudenkmäler in Solingen Pauken in historischen Räumen

Doch auch an vielen anderen denkmalgeschützten Schulen gab und gibt es eine Menge zu tun, um die Lernorte fit für die Zukunft zu machen: An der Gesamtschule Höhscheid an der Zweigstraße etwa wurde 2022 ein Erweiterungsneubau fertiggestellt, die Bestandsgebäude hatte man zuvor bereits umfassend saniert. Denkmalgerechte Sanierungen sind laut Stadt für die nähere Zukunft zum Beispiel am Haus 9 des Technischen Berufskollegs an der Blumenstraße sowie in den Grundschulen Meigen und Kreuzweg – an letzterer mitsamt Erweiterung – geplant.