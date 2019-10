Vor dem Solinger Rathaus : Demonstration gegen türkischen Krieg in Syrien

Solingen Die Veranstaltung richtete sich laut Organisator gegen Menschenrechtsverletzungen und sollte Solidarität mit den Kurden zeigen.

Rund 30 Menschen haben sich am Freitagnachmittag vor dem Solinger Rathaus an einer Demonstration gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien beteiligt. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte der Vorsitzende des deutsch-persischen Kulturvereins, Reza Amani, der so auch in der Klingenstadt ein Zeichen für Menschenrechte setzten wollte.