Demo gegen rechts Solingen geht am Sonntag auf die Straße

Die Bilder waren beeindruckend: Zehntausende demonstrierten am vergangenen Wochenende in vielen Städten gegen rechts. An diesem Sonntag, 28. Januar, reiht sich Solingen ein: Das Bündnis „Bunt statt Braun“ lädt um 13 Uhr zur Teilnahme am Neumarkt ein. Das Motto: „Solingen steht zusammen für Demokratie und Vielfalt“.