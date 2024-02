Demo gegen Rechtsextremismus Lichter schreiben „Nie wieder“ auf den Solinger Neumarkt

Auch Petra Keller und ihr Freundeskreis hatten sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen auf den Weg zur Demonstration von „Bunt statt Braun“ gemacht: Schon in der Weihnachtszeit habe man in der Familie über das Umfragehoch der AfD gesprochen und sei zu dem Schluss gekommen: „Wir müssen uns zeigen.“ Die viel beachteten Recherchen des Netzwerks Correctiv über die Teilnahme von Vertretern der Partei an einem Treffen mit bekannten Neonazis, bei dem ein Plan zur millionenfachen Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert worden sein soll, hätten diese Auffassung noch bestärkt. Es sei wichtig, in Diskussionen Stellung zu beziehen, „ohne einander zu bekämpfen“, sagte Keller. Von Demonstrationen wie diesen erhoffe sie sich ein „Signal an alle, die sich vielleicht noch nicht fest positioniert haben.“ Eine Bekannte Kellers ergänzte: „Und ein Signal an die Regierung.“ Die nämlich solle im Angesicht des erstarkenden Extremismus „endlich aufhören, sich zu streiten“.