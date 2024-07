Ab Mitte Juli Deichmann-Filiale im Solinger Hofgarten wird umgebaut

Das erhofft sich zumindest die Geschäftsführung des Hofgartens, die am Montag ankündigte, der vorerst letzte Verkaufstag bei Deichmann werde am Samstag, 13. Juli, sein. Die Wiedereröffnung solle dann wiederum am Donnerstag, 5. September, erfolgen, wenn alles nach Plan laufe, hieß es nun aus dem Center, wo die Verantwortlichen die anstehende Modernisierung bei Deichmann als „positives Statement zum Hofgarten und dem Standort Solingen und ein wichtiges Signal in der aktuellen Weiterentwicklung des Shoppingcenters“ werten.