Haushalte und Firmen blieben teilweise Stunden ohne „Saft“ : Stromausfall betrifft 1200 Kunden

Solingen Ab 15.11 Uhr ging gestern Nachmittag von der Wupper bis zur Schützenstraße nichts mehr: Rund 1200 Kunden waren betroffen, als wegen eines defekten Kabels im Bereich Balkhauser Weg der Strom ausfiel.

Bei einigen, wie bei der Firma Wilkinson, dauerte der Ausfall nur sechs Minuten, bei anderen dagegen Stunden. Am längsten blieben etwa 60 Anschlüsse am Balkhauser Weg unversorgt. Dort musste ein Notstromaggregat aufgebaut werden. „Wir kennen die Ursache für den Defekt noch nicht“, erläuterte Axel Straube gegen 16.30 Uhr: „Eine Reparatur kann erst am Freitag erfolgen.“ Laut dem Hauptabteilungsleiter Elektroanlagen und Netze bei der SWS Netze Solingen GmbH fiel der Strom unter anderem auf Gut Hohenscheid und in einem Altenheim aus. Auch der Bereich Stockkamp war rund zehn Minuten lang stromfrei.