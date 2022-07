Am Vormittag gelang es Technikern einer vom Landesbetrieb Straßen.NRW beauftragten Fachfirma, die Ampel an der Kreuzung der Bonner Straße mit der L 288 sowie der Langhansstraße wieder in Betrieb zu setzen. Am Morgen hatte es nach dem dritten Ausfall in wenigen Tagen erneut Staus gegeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)