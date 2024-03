Solinger Schulen sollen mitentscheiden Können Straßensperrungen „Elterntaxis“ stoppen?

INFO

Maßnahmen Mit dem Erlasswill das Land Städten und Gemeinden eine rechtssichere Möglichkeit eröffnen, Straßen vor Schulen zeitweise für den Durchgangsverkehr zu sperren. Die CDU weist in ihrem Antrag darauf hin, dass es mit einer Sperrung allein aber nicht getan ist. So müsste auch über die Beschilderung sowie mobile Sperrelemente entschieden werden. Ferner sei zu erörtern, wie die Sperrmaßnahmen zu kontrollieren seien. In Solingen gibt es als Alternative an 16 von 21 Grundschulen Elternhaltestellen in der Nähe der Schulen.