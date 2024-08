Wissmannstraße und Lüderitzweg Debatte um Straßennamen in Solingen: FDP verlangt Beteiligung der Anwohner

Nachdem der Autor und Heimatforscher Olaf Link in dieser Woche gefordert hat, zwei an Protagonisten der deutschen Kolonialgeschichte erinnernde Straßen umzubenennen, ist dieser Vorstoß von den Solinger Liberalen eher zurückhaltend aufgenommen worden. „Für die FDP-Fraktion ist wichtig, dass eine Umbenennung nur mit einer Beteiligung und Zustimmung der Anwohner stattfinden darf“, hieß es am Freitag bei den Freien Demokraten mit Blick auf die in Rede stehenden Straßen Wissmannstraße und Lüderitzweg in Merscheid.