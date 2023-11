“Willkommen in Solingen“ Debatte um Solingen-Schriftzug in Ohligs

In der Ohligser Politik gibt es Bestrebungen, die überdimensionalen Buchstaben des roten Schriftzugs „Willkommen in Solingen“ dauerhaft vom Vorplatz des Solinger Hauptbahnhofes am östlichen Ende der Ohligser Fußgängerzone zu verbannen. So hat die CDU in der Bezirksvertretung (BV) Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid für die nächste BV-Sitzung in etwas mehr als einer Woche am Montag, 27. November, jetzt einen Antrag gestellt, der vorsieht, die markanten Buchstabenaufsteller nicht wieder am Bahnhof aufzustellen.