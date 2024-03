Stadtwerke lehnen Übernahme ab DB-Agentur im Solinger Hauptbahnhof weiter geschlossen

Die Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn geht in die nächste Runde. In der Nacht zu Donnerstag legten die Mitglieder der GDL bereits zum dritten Mal in der laufenden Tarifrunde die Arbeit nieder. Der erneute Warnstreik soll nach Angaben der Gewerkschaft bis Freitagmittag dauern – weswegen die nunmehr schon seit über drei Monaten geschlossene DB-Agentur am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs in den kommenden zwei Tagen wohl nicht weiter ins Auge stechen dürfte.