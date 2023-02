Fotos Solinger Närinnen übernehmen das Kommando

Die Weiber sind los in Solingen: Prinzessin Jacky I. griff um 11.11 Uhr nach dem Rathaus-Schlüssel - und Oberbürgermeister Tim Kurzbach ergab sich ohne Widerstand. Ausgelassen feierten die Jecken den Auftakt des Straßenkarnevals am Rathaus und am Bremsheyplatz in Ohligs.