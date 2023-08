Auszeichnungen vergeben Das sind die neuen „Solingen-Botschafter“

Fetahovic ist eine von Vieren, die den Titel als „Solingen Botschafter“ am Samstag erhielten. Eigentlich hätte das schon 2020 passieren sollen: Doch die Corona-Pandemie verschob die vierte Auflage der 2017 ins Leben gerufenen Auszeichnung für besonders talentierte Söhne und Töchter der Klingenstadt immer wieder. Und in dieser Zeit hat manche Karriere offensichtlich an Fahrt gewonnen – zum Beispiel die von Jan Hauke und Jascha Welzel alias „Jan & Jascha“. Die beiden Musiker, die viele Solinger von Auftritten auf lokalen Veranstaltungen kennen, standen nicht nur als Vorband der „Kelly Family“ auf der Bühne – sie etablierten sich gerade in der Corona-Zeit als Autoren für die nationale Schlagerszene. Zu ihren Kunden gehören Interpreten wie Maite Kelly, Schlagerveteran G.G. Anderson oder die Gruppe „Fantasy“, zu dessen jüngstem Nummer-eins-Album sie einen Titel beisteuerten. Ein weiterer Abnehmer ihrer Kunst ist Julian Haag: Der junge Barde vom Niederrhein leitete im typischen Discofox-Rhythmus zur Ehrung für Jan & Jascha über. Die stellten jedoch gleich klar, dass sie bei allem Komponieren für andere am liebsten weiterhin auftreten wollen – auch „auf der Straße“. Ein neues Album im Stil „Folk-Schlager“ soll es zudem bald geben.

Mit Schlager kam auch die vierte im Bunde schon in Berührung, tauchte sie doch bereits in Videos von Helene Fischer und in Unterhaltungssendungen wie „Immer wieder sonntags“ auf. Doch die Vita von Julie Martin beinhaltet deutlich mehr Glanzpunkte: etwa den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2013. Schon als Achtjährige stand sie im Bonner Opernhaus auf der Bühne, später arbeitete sie unter anderem mit dem Choreografen von Michael Jackson zusammen – und unterrichtet heute unter anderem Schülerinnen der Ballettschule International am Grünewald, die seit 1997 ihre Mutter Carole Niclas leitet. Das Solinger Tanzfest, sagte Julie Martin gleichwohl bei der Ehrung, sei für sie immer „wie nach Hause kommen.“

Neben den Urkunden nahmen alle Geehrten auch ein bisschen Heimaterde in Bildform mit nach Hause: Geschaffen hatte sie Künstler Tom Brenger aus Farben, die er aus Steinen, Kieseln oder Sand aus der Umgebung gewonnen hatte. Eine gezielte Aufgabe als Repräsentanten haben die Solingen Botschafter übrigens nicht.