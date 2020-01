Nach dem Raubüberfall am Fronhof : Die Angst ist beim Opfer ein stetiger Begleiter

Bei einem Raubüberfall auf eine SB-Filiale der Stadt-Sparkasse Solingen im Januar 2019 war eine Mitarbeiterin der Wach- und Schließgesellschaft zum Opfer geworden - die Wuppertalerin erzählt. Foto: Mikko Schümmelfeder

Solingen/Wuppertal Beim Raubüberfall im Keller der Sparkasse am Fronhof war die Mitarbeiterin der Wach- und Schließgesellschaft zum Opfer geworden. Einer der drei Täter war ihr Kollege. Im Leben der 52-jährigen Wuppertalerin ist seither nichts mehr so, wie es war.

Sie macht einfach weiter. Dabei ist nichts mehr wirklich einfach im Leben von Simone Wegener (Name von der Redaktion geändert). Gefesselt und geknebelt. Mit dem Gesicht gegen die Wand gestoßen. An den Haaren gezogen und mit verbundenen Augen über den Boden gezerrt. Am Ende saßen zwei Leute auf ihrem Rücken, die zu ihr sagten, dass sie ruhig bleiben solle. „Ich hatte wirklich Angst“, erzählt die Wuppertalerin vom Überfall vor einem Jahr, der alles verändert hat.

Dass ihr Kollege der Drahtzieher des Überfalls war, wusste sie damals noch nicht. Er hatte neben ihr gelegen im Keller, ihm hatte man die Augen nicht verbunden. Da hätte sie schon ahnen können, dass etwas nicht stimmte an dieser Sache. Während sie selbst geschlagen wurde, hatte sie den Kollegen noch sagen hören: „Lasst sie in Ruhe.“ Sie konnte spüren, das die Fesseln nicht allzu fest um die Handgelenke geschlungen waren. Bleib um Himmelswillen ruhig liegen – das sei ihr in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen. Dann waren die Räuber weg – mit 520.000 Euro in einer Sporttasche. Damit hätten sie und der Kollege eigentlich den Geldautomaten der Sparkasse am Fronhof füllen sollen. Sie löst ihre Fesseln und befreit den Kollegen. Sie wählt den Notruf und berichtet den herbeigeeilten Polizeibeamten, was passiert ist.

Abends sitzt sie mit ihrem Mann am Küchentisch und erzählt alles nochmal. Und da waren sie plötzlich, die ersten Zweifel. Der Kollege muss die Täter doch hinter sich gesehen haben, als er die Türe zum Keller der Bank aufschloss? Warum hat er ihr gesagt, dass das Licht im Treppenhaus kaputt sei? Warum sollte sie an diesem Tag mit ihm in den Keller gehen und nicht der bewaffnete Fahrer, der draußen im Werttransporter wartete? Ihr Mann bittet sie eindringlich, sich genau zu erinnern. Immer wieder soll sie ihm erzählen, wie das genau gewesen ist im Keller.

Damals ahnt sie noch nicht, dass er sie davor bewahrt, das Erlebte zu verdrängen. Und dass er es sein wird, der ihr wieder zurück in den Alltag hilft.

Noch etwas Anderes habe sie damals stutzig gemacht: Niemand hätte wissen können, dass sie an diesem Tag um diese Zeit an der Sparkasse im Fronhof sein werden. Es gibt keinen Rhythmus, nach dem die Bankautomaten angefahren werden. Der Tour-Leiter entscheidet am Morgen eines jeden Tages, wann man wo sein wird. Und das war ihr Kollege, der im Keller neben ihr auf dem Boden gelegen hatte.

Auch den Ermittlungsbeamten war schnell klar, dass jemand mit Insiderwissen die Sache geplant haben muss. Sie lassen die Telefone überwachen – und am Ende sitzen der Tour-Leiter, dessen Schwägerin und deren Freund auf der Anklagebank. Gegenüber, neben ihrem Anwalt, sitzt Simone Wegener – sie wollte beim Prozess unbedingt dabei sein. „Ich will ihm in die Augen schauen“, sagt sie über ihren Kollegen.

Sie kannten sich seit Monaten, sie hat ihm vertraut. Dass ein solcher Job gefährlich ist? Ja, darüber habe sie hin und wieder nachgedacht. Aber dass die Gefahr von innen droht? Wer ahnt denn schon so etwas.

Nach fünf Verhandlungstagen verkündet der Richter das Urteil: Die Strafen sind milde, der Drahtzieher kommt mit vier Jahren und neun Monaten davon. In seiner Wohnung hatte man 344.000 Euro gefunden. Der Mann, der Simone Wegener im Keller der Bank mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen und über den Fußboden gezerrt hatte, wird zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Dessen Lebensgefährtin bekam zwei Jahre auf Bewährung. Mehr als 180.000 Euro aus der Beute bleiben verschwunden.

Nach der Urteilsverkündung sitzt Simone Wegener wieder am Küchentisch. Daneben ihr Mann, der ihr seither kaum von der Seite gewichen ist. Er hat sich nach dem Überfall mehrere Wochen beurlauben lassen und war bei jedem Verhandlungstag dabei. An diesem Abend kommt er früher von der Spätschicht nach Hause, weil seine Frau nicht allein zu Hause bleiben kann.

Nach der Tat war Simone Wegener vier Wochen krankgeschrieben. Eigentlich hätte sie länger von der Arbeit fern bleiben sollen. Es war ihr Mann, der sie ermutigt hat, nicht weiter zu Hause vor sich hin zu grübeln. „Davon wird es nicht besser“, hat er ihr gesagt.

Seither arbeitet sie wieder, anfangs nur im Innendienst. Als sie Wochen später an einer Schwebebahn-Haltestelle in Wuppertal den Fahrkartenautomaten leeren will, steht ein Mann hinter ihr. Verhüllt mit Nikab – einem Gesichtsschleier, den sonst muslimische Frauen tragen. Er fragt nach dem Weg zum Zoo und läuft weg. Der junge Kollege, der Simone Wegener hätte schützen sollen, hatte den Mann nahe an sie heran gelassen. Zu nahe – sie bekommt Panik und schreit den Kollegen an.

Mittlerweile geht es besser, auch wenn sie die Bilder des Raubüberfalls im Keller der Sparkasse bis heute verfolgen. Sie geht nicht mehr shoppen und Freundinnen beklagen sich, dass sie nicht mehr mitkommt ins Café. „Sie ist nicht mehr so lebensfroh und fröhlich“, sagt ihr Mann.