Das neue Solinger Prinzenpaar stellt sich vor.

Solingen In der Session 2018/19 werden Gudrun Hörning und Sascha Wurth als Prinzenpaar gekürt.

Beide Tollitäten sind dem Karneval eng verbunden. Hörning, gelernte Arzthelferin im Ruhestand, nahm mit den „Jecken vom Schlagbaum“ jahrelang am Rosenmontagszug teil. Zudem gehörte sie der legendären Zöppkesmarkt-Gruppe „Muffzoppen“ an. „Ich freue mich riesig auf die Session“, sagt sie. Der Unterstützung ihrer Hofdamen Annemie Bodet, Margit Eisenberg und Rosy Schulz kann sie sich dabei gewiss sein. Die Freundinnen gehen seit mehr als 50 Jahren durch dick und dünn. „Die wissen, wie man richtig feiert“, erzählt Sascha Wurth vorfreudig lachend.

Auch er vertraut im Hofstaat auf enge Bekannte. Prinzenführer wird sein Cousin Christian Weyers. Die Adjutanten sind sein Schulfreund Jörg Wender sowie sein großer Bruder Michael. „Das wird uns als Gruppe noch enger zusammenschweißen“, ist sich Wurth sicher. Der 41-Jährige beschreibt sich selbst als „von Geburt an jeck“. Mit der „Skischule Finkenberg“ und später „De Siepenaten“ lief er häufig beim Rosenmontagszug mit. Nun freut er sich in neuer Position vor allem auf die karitativen Auftritte. Seit kurzer Zeit ist er Mitglied bei der Prinzengarde Blau-Gelb Ohligs. „Ich wollte in den Stadtfarben Prinz sein.“ Als Wurth gefragt wurde, ob er Prinz werden möchte, war für ihn sofort klar: „Das mache ich nur mit Gudrun“.Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. Hörning ist eng mit Wurths Mutter befreundet. Mit ihrem Sohn ging Sascha Wurth zur Schule. Doch der 41-Jährige zweifelte, ob das zeitaufwendige jecke Treiben mit seinem Job als Geschäftsführer des Fliesen-Centers Wurth an der Weyerstraße vereinbar ist. Seine Mitarbeiter versprachen aber, seine Abwesenheit aufzufangen.