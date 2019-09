Zwischen Rundling und Bahnhof : Das nächste Kapitel in 1000 Jahren Wald

Wald Der Stadtteil rund um die evangelische Kirche hat sich auch in 90 Jahren Großstadt Solingen seinen eigenen Charme erhalten. Nun soll Wald in eine möglichst gute Zukunft durchstarten – und dabei doch gemütlich bleiben.

Es ist einer der letzten schönen Spätsommernachmittage in diesem Jahr. In den Cafés rund um den wuchtigen Turm der altehrwürdigen evangelischen Kirche in Wald genießen die Gäste die warmen Sonnenstrahlen. Wobei Bezirksbürgermeisterin Birgit Zeier kaum dazu kommt, einen Schluck von ihrem Getränk zu nehmen. Immer wieder treten Bekannte an den Tisch der Sozialdemokratin, um nur mal kurz einen schönen Tag zu wünschen.

Was irgendwie typisch ist für den Stadtteil. Denn obwohl Wald seit der großen Gemeindereform von 1929 zur Großstadt Solingen gehört, hat sich der Ort bis heute seinen eigenen, kleinstädtischen Charakter bewahrt. „Hier kennt einfach fast jeder jeden“, erklärt Birgit Zeier, als sie gerade einmal nicht angesprochen wird.

Info Villa Walda taucht erstmals 1019 auf Geschichte „Villa Walda“ taucht in der historischen Überlieferung erstmals im Jahr 1019 auf. Zu diesem Zeitpunkt dürfte bereits eine Kirche bestanden haben. Der heutige Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist das älteste Gebäude Solingens. Im 19. Jahrhundert wurde der bis dahin landwirtschaftlich geprägte Ort industrialisiert. Im Jahr 1890 erhielt Wald Stadtrechte, 1929 erfolgte die Eingemeindung. Fakten Der heutige Solinger Stadtbezirk Wald hat etwas mehr als 25.000 Einwohner und erstreckt sich auf einer Fläche von knapp acht Quadratkilometern. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von über 3000 Menschen pro Quadratkilometer. Wald liegt auf 150 bis 200 Metern über dem Meeresspiegel.

Ein wenig mehr als 25.000 Menschen leben in Wald, das damit zu den eher kleineren Bezirken in der Klingenstadt gehört. Gleichwohl ist es nicht allein die schiere Größe an Einwohnern, die zählt. Im Gegenteil: Die Überschaubarkeit schafft etwas nach wie vor Vertrautes, etwas Selbstverständliches, findet die Bezirksbürgermeisterin, die seit einigen Jahren im Amt ist, aber ihr gesamtes bisheriges Leben in Wald verbracht hat.

Und daran auch nichts ändern will. „Ich bin eine gebürtige Walderin und schätze an dem Stadtteil vor allem seine Gemütlichkeit“, sagt Birgit Zeier. Parallel bedeutet diese Beschreibung keineswegs Provinzialität. Vielmehr kann die Bezirksbürgermeisterin gleich eine ganze Liste von Dingen aufzählen, die ihren Stadtbezirk Wald über die eigentlichen Bezirksgrenzen hinaus bekannt gemacht haben und die dem Stadtteil in ganz Solingen sowie im näheren Umland längst so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen.

„Die Theatertage sind, um ein Beispiel zu nennen, ein Höhepunkt. Und mit ,Wald leuchtet’ besitzen wir eine Veranstaltung, die einzigartig ist“, betont Birgit Zeier, die weiß, wem Wald solche Attraktionen, die viele Besucher von außen anziehen, zu verdanken hat.

Ohne Ehrenamtler und engagierte Geschäftsleute wie zum Beispiel im Stadtsaal samt Biergarten geht nämlich auch in Wald nicht viel. Wie überall machen die knappen Finanzen zu schaffen. Umso wichtiger erscheinen dementsprechend die Sachen, die – trotz der leeren Kassen – angeschoben wurden. „Da wären etwa der Spielplatz im Walder Stadtpark oder das neue Pflaster im Rundling“, listet Bezirksbürgermeisterin Zeier eine Reihe von Verbesserungen auf.

Gleichwohl bleibt speziell in der Ortsmitte einiges zu tun. Wie in anderen Stadtteilzentren hat der Handel mit der Konkurrenz aus dem Internet zu kämpfen. In der kleinen Fußgängerzone gibt es Leerstand. Weswegen die Politik auf eine Immobilien- und Standortgemeinschaft setzt, wie sie in Ohligs schon existiert.

Ein erster Schritt in diese Richtung wurde unternommen. Bald soll ein Gutachten diskutiert werden, das sich mit den Stärken beziehungsweise Schwächen von Wald auseinandergesetzt hat. Wobei wohl Fragen offen bleiben, so dass die Diskussionen über die Zukunft des Stadtteils weitergehen.

Dabei steht die Himmelsrichtung für eine positive Entwicklung bereits fest. Große Hoffnungen verbindet Birgit Zeier mit dem Grossmann-Areal im nördlichen Bereich von Wald. Dort könnte nach Ansicht der Bezirksbürgermeisterin ein neues Quartier mit Wohnen und Gewerbe entstehen, das zudem in der Lage wäre, eine Scharnierfunktion zu erfüllen.

Schließlich befindet sich Grossmann zwischen dem Walder Zentrum sowie dem Bahnhof im Osten des Stadtteils. „Das sind Bereiche, in denen Neues geschaffen werden kann“, gibt sich Zeier optimistisch – wohlwissend, dass sich mit der Achse Rundling-Grossmann-Bahnhof auch so etwas wie ein historischer Kreis schließen könnte.

Birgit Zeier ist gebürtige Walderin und Bezirksbürgermeisterin des Stadtteils im Norden der Klingenstadt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Rund um den ehemaligen Walder Bahnhof liegen Bereiche, die in Zukunft besser genutzt werden könnten. Foto: Martin Oberpriller (or)