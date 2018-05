Solingen: Das Hausdach als Auto-Tankstelle

Solingen Mit ihrer Kampagne "Sonne im Tank" berät die Verbraucherzentrale NRW über Chancen einer Kombination von Solaranlage und Elektroauto - ein allerdings bislang noch kaum genutztes System.

Wie es laufen könnte, demonstriert die elektronische Schautafel anhand beleuchteter Linien: Die Sonne scheint auf das mit Solarzellen bestückte Dach. Von dort gelangt die Energie zu den Stromfressern des Haushalts. Der ungenutzte Strom wiederum landet in einem Batteriespeicher und von dort in eine Ladesäule vor dem Haus, um das Elektroauto zu versorgen.

"Dieses gesamte System nutzt aktuell noch kaum jemand", gibt Uwe Luchtenberg, Obermeister der Solinger Innung für Elektrotechnik und Mitglied im Kompetenznetz für Gebäudemodernisierung (So.Ko Gebäude), zu. Dennoch gebe es ein reges grundsätzliches Interesse an der Thematik, betont Florian Bublies, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW. Die informiert mit ihrer Kampagne "Sonne im Tank" seit Mitte April gezielt darüber, wie die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und das Elektroauto Hand in Hand gehen können. "Am häufigsten kommen zu uns Verbraucher, die noch gar keine Solaranlage haben", erklärt Bublies. Auch mit Interessenten an einem Elektroauto habe er gesprochen, denen gar nicht klar gewesen sei, dass sie den Strom für ihren Wagen zum großen Teil selbst liefern können.