Blick in die Sterne : Das Galileum brummt

△ Am 5. Juli dieses Jahres wurde das Galileum mit Planetarium und Sternwarte in Ohligs eröffnet. Fotos: Köhlen / Radtke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ohligs Rund drei Monate nach seiner Eröffnung freuen sich die Betreiber des Planetariums mit Sternwarte am Walter-Horn-Weg 1 in Ohligs über eine hohe Auslastung – und lernen zusätzliches Personal an.

Wie gut ein neuer Veranstaltungsort in der Bevölkerung wirklich ankommt, zeigt sich meist erst, wenn nach der festlichen Eröffnung der Alltag eingekehrt ist. Und so bereitet man sich am Galileum nach knapp drei Monaten im Betrieb auf die erste Zwischenbilanz vor.

Die wird wohl positiv ausfallen, wie Dr. Frank Lungenstraß, Geschäftsführer der Walter-Horn-Gesellschaft, andeutet: „Die Resonanz ist super.“ Die monatliche Besucherzahl liege bei etwa 2500 – „eine gute Zahl“, betont Lungenstraß.

Info Sternwarte und Planetarium Das Galileum im Stadtwerke-Park am Walter-Horn-Weg 1 feierte am 5. Juli Eröffnung. Betreiber ist die Walter-Horn-Gesellschaft. Neben dem Planetarium im früheren Kugelgasbehälter steht das Haupthaus mit Sternwarte und Ausstellungsräumen. Das Galileum bietet ein vielfältiges Planetariumsprogramm für Jung und Alt. Das Programm umfasst bis zu 15 Shows pro Woche und reicht von klassischen Astroshows über Kinderprogramme bis hin zu Musikshows. Der Eintritt ins Planetarium inklusive Vortragt kostet neun Euro, ermäßigt sechs Euro. Tickets können online gebucht werden. Infos unter Telefon 23 24 25 oder www.galileum-solingen.de

Die Programmauswahl, vom Blick in den Sternenhimmel bis zur dunklen Materie, habe sich bislang ausgezahlt. Der absolute Renner des im Juli eröffneten Planetariums mit Sternwarte ist nach wie vor die Veranstaltung „Sieben Tage im Juli“, die an die erste Mondlandung vor 50 Jahren erinnert. Dieses Jubiläum ist zwar inzwischen etwas aus dem medialen Fokus gerückt. Neuen Auftrieb könnte das Thema aber durch den Jahrestag der zweiten Mondexpedition im November bekommen. Ein wachsendes Interesse nach etwas verhaltenem Start zieht wiederum die Show „Orchideen – Wunder der Evolution“ auf sich. „Viele Menschen verlassen die mit strahlendem Gesichtern“, berichtet Lungenstraß.

Generell habe sich die Besucherstruktur allmählich auf die erwartete Weise eingependelt: Bis zu zwei Drittel seien inzwischen Schulklassen. Und die kommen laut Betreiber beileibe nicht nur aus Solingen, sondern aus dem gesamten Bergischen Land bis nach Köln. Ein großes Pfund, mit dem die Einrichtung im Kugelgasbehälter in Ohligs wuchern kann, ist dabei offenbar die Nähe zum Hauptbahnhof: „Die Gruppen, die nicht aus Solingen kommen, reisen fast alle mit der Bahn an“, erklärt Lungenstraß.

Abseits des Alltagsbetriebs etabliere sich das Galileum aber auch als Schauplatz von Firmen- und Gruppenveranstaltungen. „Wir können schon keine Anfragen für Weihnachtsfeiern mehr annehmen“, berichtet Lungenstraß.

◁ Im ehemaligen Kugelgasbehälter der Stadtwerke ist das Planetarium gebaut worden. Im Nebengebäude befindet sich die Sternwarte. Foto: Guido Radtke