Goldenes Buch der Stadt Solingen : Die leeren Seiten des Dritten Reichs

Solingen Das erste Goldene Buch der Stadt Solingen ist zurück in der Klingenstadt – mit nur 13 Einträgen auf 160 Seiten. Es wurde 1933 vom damaligen NS-Oberbürgermeister Helmut Otto in Auftrag gegeben.

Es ist schwer, aber kein Schwergewicht: Das erste „Goldene Buch“ der Stadt aus der Nazizeit ist zurück in Solingen und verblüfft vor allem durch seine Leere – sowohl was die Zahl der Einträge als auch die Bedeutung der im Buch Verewigten angeht. „Ich habe selber etwas anderes erwartet“, sagt Ralf Rogge, der Leiter des Stadtarchivs. „Als ich den Band erstmals in den Händen hielt und genauer betrachten konnte, war ich zunächst etwas überrascht von der Diskrepanz des äußeren Anspruchs und der Wirklichkeit des dürftigen Inhalts.“

Für Ralf Rogge sind die Einträge „ein eklatanter Widerspruch“ zur Arbeit der Solinger Kunsthandwerker, die den 1939 vorgelegten Band gestalteten. Auffällig sind die beiden schweren Edelstahl-Bänder mit Verschlüssen, die jeweils ein vergoldetes Hakenkreuz zeigen. „Die Nazi-Insignien sind außen der einzige Hinweis auf die Entstehungszeit und auffällig dezent“, berichtet der Historiker. „Der Blickfang des Buchdeckels ist das in Silber geschnittene und in den Solinger Farben emaillierte Stadtwappen.“ Es sitzt auf einem in den Buchdeckel eingelassenen Teller aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführende Der Gesamtentwurf des Goldenen Buches und dessen graphische Gestaltung stammen von Willy Schwickerath. Buchbinder war Heinrich Odenthal; Max Lessenich fertigte die Stahlbänder und Verschlüsse. Den Wappenschnitt und die Emaillierung führte Paul Voß aus. Ernst Gämlich bearbeitete die Stahlbänder in der „Goldtausia“-Technik. Die fachliche und künstlerische Beratung des Projektes übernahm Prof. Paul Woenne von der Solinger Fachschule für die Stahlwarenindustrie. Die 160 Pergamentblätter wurden in Schweinspergament eingebunden. Der Spruch des Solinger Stadtwappens („Soli deo gloria“ in Großbuchstaben) schmückt den Rücken des Goldenen Buches.

Das Goldene Buch hatte lange als verschollen gegolten, nachdem es bei Kriegsende aus einem Rathauskeller verschwunden war. Man nahm an, dass es im April oder Mai 1945 in die Hände eines in Solingen stationierten US-Soldaten gefallen war – und es möglicherweise dessen Nachkommen waren, die das Buch dann 2008 in den USA anboten. 2012 tauchte es bei einer Auktion in Süddeutschland auf. „Weil die Stadt das Goldene Buch aber in die Lost-Art-Datenbank hat eintragen lassen, war ein Verkauf in Europa nicht möglich“, erläutert Ralf Rogge.