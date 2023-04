Verbraucherberaterin in Solingen Dagmar Blum geht in den Ruhestand

Rückblickend gab es für die ausgebildete Lehrerin in den Fächern Geschichte und Hauswirtschaft neben der aktiven Verbraucherarbeit seit 1992 einige wichtige Ereignisse, die sie besonders hervorhob. So 1992 die Einführung der Umweltberatung, in den 1980er Jahren viele Abkommen rund um die Schuldenproblematik, 2014 das Recht auf ein Girokonto oder 1999 die Verbraucher-Insolvenzverordnung. „Die Liberalisierung auf dem Telekommunikationsmarkt hat uns über zwei Jahrzehnte viel Arbeit gebracht“, so die scheidende Leiterin der Beratungsstelle am Werwolf. Abzocke sei hier weit verbreitet gewesen.