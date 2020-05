Feuerwehreinsatz : Dachstuhlbrand in Ohligs ruft Feuerwehr auf Plan

Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäude an der Hansastraße in Ohligs. Foto: Gianni Gattus

Ohligs Auf dem Gelände an der Hansastraße hatte es vor kurzem schon einmal gebrannt.

Großeinsatz für die Solinger Feuerwehr am frühen Dienstagabend. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen ist es auf einem Gelände an der Hansastraße in Ohligs-Ost zu einem Feuer gekommen. Doch während auf dem brachliegenden Grundstück vor kurzen eine Hütte in Flammen aufgegangen war, brannte es diesmal im Dachstuhl eines leerstehenden Hauses. Der erste Alarm ging gegen kurz vor 18 Uhr bei der Feuerwehr ein, die daraufhin mit einem Großaufgebot zum Einsatzort eilte. Dort gelang es den eingesetzten Kräften dann relativ schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wie sich später herausstellte, befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen mehr in dem Gebäude. Die Ursache für das Feuer steht hingegen noch nicht fest. Foto: Gattus