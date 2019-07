Counter-Strike : Counter-Strike: Finale kommt ins Kino

Solingen Zehn abwechslungsreiche Stunden im Kino: Das bietet das Düsseldorfer UCI am Sonntag, 7. Juli, allen E-Sport-Freunden an.

(flm)) Zehn abwechslungsreiche Stunden im Kino: Das bietet das Düsseldorfer UCI am Sonntag, 7. Juli, allen E-Sport-Freunden an. Ab 11 Uhr wird aus der Lanxess-Arena in Köln der Finaltag des „größten CS:GO-Events der Welt“ übertragen. In der Domstadt treffen sich die besten „Counter-Strike“-Spieler und kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von rund 300.000 Dollar. „Wir sind an dem Tag Mitgastgeber in Düsseldorf“, sagt Bernd Unger, Geschäftsführer der Solinger E-Sport-Organisation Stage5 Gaming. „Ich finde, dass Kino und E-Sport sehr gut zusammenpassen. Beides ist Unterhaltung.“ Unger möchte auch in Solingen gerne Events veranstalten: „Wir sind mit dem ,Lumen‘ weiter im Gespräch. Auch die Ohligser Festhalle ist prädestiniert für größere Turniere.“ Karten für die „Viewing Party mit exklusivem Rahmenprogramm“ im Düsseldorfer Kino kosten 16 Euro (plus Zuschläge).