Coronavirus in Solingen : Technik-Störung verfälscht die Inzidenz-Zahl

Coronavirus in Solingen

Solingen Wegen einer technischen Störung ist derzeit eine Meldung der Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut nicht möglich. Das hat die Stadt Solingen am Montag gemeldet.

Deshalb seien bei der Ermittlung der Sieben-Tage-Inzidenz die am zurückliegenden Wochenende neu festgestellten positiven Corona-Tests noch nicht berücksichtigt, so die Verwaltung. Der Wert werde aber korrigiert, sobald die Datenübermittlung wieder möglich sei.

Dementsprechend gibt die am Montag auf der Internetseite der Stadt veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz von 96,7 neuen Fällen je 100.000 Einwohner nicht den wirklichen Corona-Stand in der Klingenstadt wider. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Solingen 10.497 bestätigte Fälle gemeldet.