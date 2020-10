Pandemie-Bekämpfung : Inzidenzwert steigt in Solingen auf über 100

Solingen Nach 166 nachgewiesen infizierten Personen am Donnerstag waren es in Solingen am Freitag 204. In den vergangenen sieben Tagen sind damit 167 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Das bedeutet einen einen Höchststand bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Zahlen in der Corona-Krise kennen in Solingen weiterhin fast nur eine Richtung: nach oben. So tragen laut Stadt augenblicklich 204 Menschen in der Klingenstadt das Coronavirus in sich, nachdem dieser Wert zuletzt bei 166 Personen gelegen hatte.